Тихорецкий проспект может сменить название на улицу Бенуа

В Калининском районе Санкт-Петербурга кураторы Сада Бенуа хотят, чтобы Тихорецкий проспект переименовали в улицу Бенуа. Дорога носила такое название до 1953 года.

Об этом сообщили представители компании, занимавшейся реконструкцией сада, который был в удручающем состоянии после пожара. 19 сентября сад отмечал 130-летнюю годовщину со дня основания.

Представительница компании рассказала, что идея о переименовании Тихорецкого проспекта зародилось давно, однако для этого нужен общественный резонанс и согласие местных жителей. Переименование улицы обойдется в крупную сумму, из-за чего на это может не согласиться администрация и жители Калининского района, которым придется менять документы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станцию метро «Новокрестовская» официально переименовали в «Зенит».