Станцию метро «Новокрестовская» официально переименовали в «Зенит»

Станцию метро &#171;Новокрестовская&#187; официально переименовали в &#171;Зенит&#187;
"Новокрестовская" станет "Зенитом". Фoто: Wikipedia

Станция петербургского метрополитена «Новокрестовская» официально переименована в «Зенит».

Эту информацию gazeta.spb.ru подтвердили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». В Смольном отметили, что схемы в метро начнут менять с 20 августа. «Новокрестовская» откроется после ремонта уже с новым названием.

«Пока станция носит прежнее название», — рассказал представитель городской подземки.

Отметим, что топонимическая комиссия города одобрила соответствующее решение еще 10 июля, а изменения в Единый государственные реестр недвижимости были внесены 14 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что станцию метро «Новокрестовская» решили переименовать в «Зенит». Таким образом город хочет подчеркнуть важность клуба, которому исполнилось 95 лет и который принес городу победу в чемпионате России.

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