Станцию «Новокрестовская» решили назвать «Зенит»

Этот вопрос обсуждали на протяжении нескольких дней.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что станцию метро «Новокрестовская» решили переименовать в «Зенит» и это – официально. Таким образом город хочет подчеркнуть важность клуба, которому исполнилось 95 лет и который принес городу победу в чемпионате России.

В подземке подтвердили факт переименования станции. Вопрос обсуждался на протяжении длительного времени и сегодня был решен окончательно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» заполучил заветный кубок чемпионов РПЛ. Футболистам раздали золотые медали. На мероприятии присутствовал глава города.