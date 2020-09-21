Бабье лето, уборка улиц и начало сезонов в учреждениях культуры: чем Петербургу запомнится предстоящая неделя

Еще недельку в Северной столице будет тепло. Кроме того, ближайшие дни порадуют открытиями сезонов в капелле, филармонии и ряде других культурных учреждений. Об этих и других интересных событиях — в дайджесте Gazeta.SPb.ru.

Уборка улиц

В Петербурге продолжается еженедельная уборка магистралей и тротуаров. По данным городского комитета по благоустройству, с 14 по 20 сентября мыть и подметать вышли более 400 единиц техники и тысячи дворников. Отмечается, что к 21 сентября было потрачено 112 808 кубометров раствора гипохлорита натрия. При возникновении вопросов или нареканий относительно уборки подведомственных территорий следует обращаться в дежурную службу комитета. А в начале следующей недели можно будет подвести итоги.

Тепло и еще теплее

Напомним, что с 17 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание. В первую очередь решено подключать школы, детсады и поликлиники. В комитете по энергетике и инженерному обеспечению пояснили, что решение связано с неблагоприятным прогнозом о понижении температуры воздуха в ночное время. Между тем синоптики обещают: предстоящая неделя будет теплой — в город на Неве придет бабье лето. В среду, 23 сентября, столбик термометра должен показать около плюс 20 градусов.

Научные выставки и конференции

С 21 по 23 сентября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдет крупнейшая на Северо-Западе выставка по радиоэлектронике «Radel». Она носит международный формат и станет двадцатой по счету. Участниками станут известные компании отрасли не только из России, но и США, Китая, Германии, Белоруссии, Польши, Тайваня. Посетители смогут узнать о свежих разработках, увидеть новинки вживую и установить прямые деловые контакты.

С 24 по 25 сентября на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого пройдет Международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии и инновационные материалы в дорожном и мостовом строительстве. Направления развития» (DigTechIMC-2020). Членам правительства, руководителям федеральных и территориальных управлений и подрядных организаций, ведущим проектировщикам, производителям, поставщикам материалов и ученым продемонстрируют инновационные технологии, необходимые для эффективного проектирования и строительства инфраструктурных объектов, представят компании, занимающие лидирующие позиции в дорожном, мостовом и гидротехническом строительстве, проведут экскурсии в ключевые центры и лаборатории Политехнического университета.

Культура: открытие сезона

Напомним, что в Петербурге снят запрет на посещение театров и кинотеатров, введенный в связи с опасностью распространения коронавируса. Так что эта неделя запомнится горожанам открытиями сезонов.

Премьерой спектакля по пьесе Нило Круза «Анна в тропиках» в понедельник, 21 сентября, откроется 79 сезон в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской. В этот же день откроется 87 сезон в Театре ми. Ленсовета — зрители увидят премьеру «Утиной охоты» по пьесе Александра Вампилова в постановке Романа Кочержевского. На следующий день, 22 сентября, днем стартует 32 сезон в Государственной филармонии Петербурга для детей и юношества, а вечером показом спектакля «Дом» откроется сезон в Театре эстрады им. Аркадия Райкина. В среду, 23 сентября, 52 сезон начнется в Театре балета им. Леонида Якобсона. А в пятницу, 25 сентября, — в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича и театре «Мюзик-Холл». В субботу, 26 сентября, новые концерты начнутся в Государственной академической капелле и у Академического симфонического оркестра филармонии.