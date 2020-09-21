Петербуржец отделался условным сроком за хищение у банка 12 миллионов

Петербуржец отделался условным сроком за хищение у банка 12 миллионов
Приговор не вступил в законную силу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста отдела фондовых операций департамента финансовых рынков «Балтинвестбанка». Его обвиняют в манипулировании рынка.

Дело было начато по статье 185.3 УК РФ. По данным следствия, мужчина с января 2014 года по август 2015 года, занимая указанную должность, манипулировал 36 ценными бумагами.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, в результате операций мужчина получил доход в размере более 12 млн рублей. Банку был нанесен ущерб более чем на 11 млн.

Суд приговорил иностранного гражданина к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд вынес приговор осужденному на 16 лет. В 2016-м году злоумышленник вступил в преступный сговор с другим мужчиной. Они решили похитить чужое имущество.

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