Жители Петербурга жалуются не незаконный «захват» Чебоксарского переулка

До сих пор жители районе не располагают информацией о том, кто эти люди. Фото: https://vk.com/mytndvor

До сих пор жители районе не располагают информацией о том, кто эти люди. Фото: https://vk.com/mytndvor

Вот уже несколько недель жители Центрального района Северной столицы отстаивают Чебоксарский переулок, которые занят «странными личностями».

Неизвестные ежедневно около шести утра расставляют на проезжей части ограждения, не предоставляя никаких документов на эту деятельность. Жители Центрального района подозревают, что «дельцы» либо продают эти места как парковочные, либо придерживают их «для своих», пишет NevaToday.

Встревоженные жильцы неоднократно жаловались властям, однако ответной реакции до сих пор не последовало. Некоторые активисты в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания» во «Вконтакте» предлагают переделать этот участок под платную парковку с высоким тарифом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские активисты взволнованы вырубкой деревьев в Пулковском парке.