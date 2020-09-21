Белорусскую оппозиционерку Колесникову оставили под арестом

Суд в Минске оставил под стражей члена президиума координационного совета Марию Колесникову, обвиненную в призывах к захвату власти.

В понедельник, 21 сентября, в столице Белоруссии состоялось заседание в Партизанском районном суде. На нем рассматривалась жалоба адвоката Колесниковой Людмилы Казак на арест. Аргументы защитницы не убедили судью, поэтому решение об аресте политика было оставлено без изменений. Таким образом, оппозиционерка пробудет под стражей до 8 ноября. Об этом сообщают РИА новости.

Напомним, против Колесниковой возбудили уголовное дело по факту призывов к захвату власти в республике Беларусь. После задержания политику было предъявлено обвинение, что автоматически продлило ее нахождение под стражей до 8 ноября.

Тем временем, протесты в Белоруссии продолжаются. Митингующие по-прежнему выражают недовольство итогами президентских выборов и надеются на смену власти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что белорусская оппозиционерка Колесникова заболела в СИЗО.