Белорусскую оппозиционерку Колесникову оставили под арестом

Белорусскую оппозиционерку Колесникову оставили под арестом
Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова. Фото: instagram/@kalesnikava

Суд в Минске оставил под стражей члена президиума координационного совета Марию Колесникову, обвиненную в призывах к захвату власти.

В понедельник, 21 сентября, в столице Белоруссии состоялось заседание в Партизанском районном суде. На нем рассматривалась жалоба адвоката Колесниковой Людмилы Казак на арест. Аргументы защитницы не убедили судью, поэтому решение об аресте политика было оставлено без изменений. Таким образом, оппозиционерка пробудет под стражей до 8 ноября. Об этом сообщают РИА новости.

Напомним, против Колесниковой возбудили уголовное дело по факту призывов к захвату власти в республике Беларусь. После задержания политику было предъявлено обвинение, что автоматически продлило ее нахождение под стражей до 8 ноября.

Тем временем, протесты в Белоруссии продолжаются. Митингующие по-прежнему выражают недовольство итогами президентских выборов и надеются на смену власти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что белорусская оппозиционерка Колесникова заболела в СИЗО.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
арест белоруссия мария колесникова суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге заметили нашествие рыжих слизней
Петербургские родители проверили качество горячего питания для школьников
Голкипер «Зенита» сбил квадрокоптер «хулиганов» во время тренировки
Белорусскую оппозиционерку Колесникову оставили под арестом
На проспекте Энгельса возле КАД «сложился» цементовоз — ...
Бабье лето пробудет в Петербурге до конца сентября
У пациентов, переболевших COVID-19, выявили необычное последствие
Сингапурские ученые напечатали на 3D-принтере еду