Отопительный сезон в Петербурге начнется на неделю позже

Отопительный сезон в Петербурге начнется на неделю позже
В город возвращается летняя погода. Фото: pixabay.com

Батареи в квартирах петербуржцев продолжат оставаться холодными из-за надвигающего бабьего лета.

В понедельник, 21 сентября, глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук рассказал о переносе отопительного сезона из-за ожидаемого потепления. В ближайшие выходные ожидается повышение температуры до +21 градуса. При таком потеплении включать отопление попросту не рационально, к тому же, для старта сезона должно соблюдаться обязательное условие — в течение 5 суток температура воздуха не должна превышать показатель в +8 градусов тепла. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Таким образом, жителям Северной столицы придется еще немного подождать. К счастью, даже, если в квартирах холодно, можно будет смело отправляться греться на улицу. Отметим, дождей в ближайшую теплую неделю не ожидается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге стартует отопительный сезон.

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