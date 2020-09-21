Бастрыкин проконтролирует расследование дела об отравлении детей в петербургском бассейне

Бастрыкин проконтролирует расследование дела об отравлении детей в петербургском бассейне
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин намерен лично следить за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту отравления несовершеннолетних в комплексе «Фитнес Хаус».

Напомним, несчастный случай произошел в пятницу, 18 сентября. Дети почувствовали себя плохо во время купания в бассейне во Фрунзенском районе. Медики осмотрели несовершеннолетних и выявили симптомы отравления. Из восьми пострадавших пятеро были отправлены в больницу. В стационар доставили четырех детей в возрасте 7-8 лет и 15-летнего подростка. Отметим, что ухудшение их состояния произошло на фоне отравления парами хлора.

Отметим, что факту случившегося ГСУ СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело. Сам комплекс временно закрыт из-за большого количества выявленных нарушений.

В понедельник, 21 сентября, на сайте СК РФ появилось сообщение о требовании Бастрыкина предоставлять ему полную информацию о ходе расследования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно о состоянии детей, пострадавших от выброса хлора в бассейне на Гашека.

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Александр Бастрыкин отравление в бассейне уголовное дело


 

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