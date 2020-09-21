В МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре во вторник

В Северной столице вновь подует сильный ветер, к счастью, осадков при этом можно не ждать.

Главное управление МЧС России по Петербургу уведомило жителей города о необходимости проявлять осторожность и внимательность во вторник, 22 сентября. Все дело в том, что в течение дня в городе усиленно подует ветер юго-западного и западного направления. Его порывы могут достигать 16 метров в секунду. Отметим, в период непогоды стоит избегать нахождения рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Автомобили следует парковать в гаражи или безопасные места.

Что касается погоды в целом, во вторник установится переменная облачность. Дождей не предвидится. Столбик термометра ночью примет значения в пределах от +11 до +13 градусов. Днем воздух максимально прогреется до +18 градусов тепла. Атмосферное давление начнет повышаться. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленобласть надвигается штормовой ветер.