На коронавирус проверили 18 тысяч петербуржцев

В Петербурге тысячи местных жителей каждый день сдают тесты на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщает утром во вторник, 22 сентября, городской оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Петербурге, за сутки тест сдали 18137 человек.

Кроме того, еще 507 горожан остаются под наблюдением врачей. Большая часть из них соблюдает меры предосторожности после того, как контактировала с теми, кто уже заболел.

Еще три человек находятся в обсерваторе под наблюдением специалистов.

В оперативном штабе также добавили, что за сутки в региональную Единую информационно-справочную службу по вопросам, связанным с распространением коронавируса, обратились 228 горожан.

Ранее gazeta.spb.ru писала том, что российское министерство здравоохранение выдало разрешение испытать еще одну вакцину против коронавируса. Речь идет о препарате, который был разработан Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.