Отопление и призыв: что обсудят на заседании правительства Петербурга 22 сентября

В Петербурге во вторник, 22 сентября, состоится заседание городского правительства.

Как сообщает пресс-служба Смольного, заседание запланировано на 14:00.

Предполагается, что его участники отчитаются о готовности инженерно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к новому отопительному сезону.

В рамках заседания также расскажут о призыве граждан на военную службу в октябре – декабре этого года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что власти Петербурга планируют купить семь социальных трехкомнатных квартир. На это, как ожидается, потратят более 36 миллионов рублей. Город заключает соглашение на покупку семи трехкомнатных квартир в Пушкинском районе города в домах долевого строительства. Предполагается, что площадь каждой квартиры превысит 66 «квадратов».