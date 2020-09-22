Число заболевших COVID-19 в Петербурге перевалило за 50 тысяч

В Петербурге продолжает расти число заболевших коронавирусом. Город остается в лидерах по числу новых заразившихся.

Об этом утром во вторник, 22 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Так, по последним данным, в Петербурге COVID-19 заразились еще 211 человек.

Таким образом, с начала пандемии общее число заболевших перевалило за 50 тысяч человек.

В России за все время выявили более 1,1 млн заболевших. При этом более 900 тысяч человек смогли выздороветь. Скончалось менее 20 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России. Она отметила, что пока не видит предпосылок для возвращения к коронавирусным ограничениям.