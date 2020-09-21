Попова заявила, что не видит предпосылок к возвращению коронавирусных ограничений

Попова заявила, что не видит предпосылок к возвращению коронавирусных ограничений
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.

В понедельник, 21 сентября, Попова встретилась с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. По итогу рабочей встречи, глава Роспотребнадзора рассказала, что рост заболеваемости, который фиксируется в настоящее время, был вполне ожидаем. Связан он с осенне-зимним эпидемическим сезоном. При этом, ситуация не является тревожной и полностью контролируется. Поэтому обсуждений о возможном введении новых ограничительных мер не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

Попова также напомнила россиянам о важности соблюдения мер предосторожности. Именно забота о здоровье и окружающих может остановить активное распространение патогена. Прежде всего необходимо держать руки чистыми, обрабатывать контактные поверхности и продолжать носить защитные маски.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше половины жителей Петербурга не верят во вторую волну коронавируса.

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