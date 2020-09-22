Во Всеволожске мигрант «под кайфом» выпал из окна после продолжительного избиения сожительницы

Во Всеволожске произошел конфликт между мужчиной и женщиной. Житель после ссоры с бывшей начал в ее квартире избиение, а после выпал из окна.

Инцидент произошел во вторник, 22 сентября, в доме на улице Доктора Сотникова. Среди ночи в отдел полиции поступило заявление о том, что десятом этаже двенадцатиэтажного дома мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения, насильно удерживает свою 40-летнюю знакомую. На место прибыли правоохранители.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 40-летний уроженец одного из среднеазиатских государств начал избивать женщину. Злоумышленник не шел на контакт с полицией. Когда они сломали дверь и проникли в квартиру, он выпал из окна. С травмами его доставили в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина с баллончиком отобрал у бывшей одноклассницы сумку на Композиторов.