Общественникам в Петербурге выделят 11 миллионов

Общественникам в Петербурге выделят 11 миллионов
Невский проспект. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге начался конкурс на право получения гранта для общественных объединений.

Как сообщает пресс-служба Смольного, общий фонд конкурса составляет 11 миллионов рублей.

В конкурсе участие смогут принять общественные объединения, которые работают в Петербурге.

Ранее в Северной столице прошел второй этап конкурса на субсидии для некоммерческих организаций.

В новом конкурсе на гранты могут претендовать проекты, направленные и на молодежь, и на более возрастную аудиторию.

Отдельная общественная организация может рассчитывать на помощь до 2,75 млн рублей.

Как отметила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец, сегодня востребованы проекты, которые связаны с поддержкой горожан во время пандемии.

Заявки будут принимать до 29 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге озвучили победителей конкурса на проект парка «Тучков буян».

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