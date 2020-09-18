В Петербурге озвучили победителей конкурса на проект парка «Тучков буян»

В Петербурге озвучили победителей конкурса на проект парка &#171;Тучков буян&#187;
Как сейчас выглядит место застройки. Фото: https://vk.com/park_spb

В пятницу, 18 сентября, в Северной столице огласили победителей конкурса на разработку проекта парка «Тучков буян».

Лидером среди представленных работ стал проект архитектурного бюро «Студия 44», созданного Никитой Явейном. Петербуржцы работали над проектом совместно с голландской компанией West 8. Второе место получил швейцарский проект, а замыкает тройку лидеров разработка студии «Хвоя», также расположенной в городе на Неве.

Отметим, что членам жюри пришлось выбирать из 229 кандидатов из разных стран: предложений пришло вдвое больше, чем при создании московского парка «Зарядье». В финал прошли лишь восемь претендентов, а оценочную комиссию сформировали не только российские специалисты, но и архитекторы из Италии, Франции, Америки и Германии. Имена победителей сегодня объявил глава городского Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге планирует в десять раз повысить посещаемость Парка Победы.

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