В Петербурге в 10 раз увеличат посещаемость Приморского парка Победы

Петербургские власти намерены повысить комфортность Приморского парка Победы, чтобы привлечь в него жителей и гостей города.

Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. Городской проект по кардинальному изменению парка призван увеличить его посещаемость. В настоящее время по выходным Приморский парк Победы посещают порядка 15 тысяч человек. Для привлечения гостей в парке начнут проводить более интересные мероприятия.

Так, уже на этих выходных в парке пройдет первый фуд-маркет «Сбор урожая». В субботу для гостей проведут мастер-классы по китайской иероглифической письменности, танцам под восточную музыке, древнекитайской игре Го, созданию икебан, приготовлению чая и многим другим интересным вещам. В воскресенье посетителей парка ждут уроки традиционных корейских танцев и другие мастер-классы. Также в парке можно будет обменяться книгами.

Кроме того, в этом году в парке перестоят детскую площадку. Власти обещают, что новая детская локация площадью более полутора тысяч квадратных метров не будет иметь аналогов в Северной столице.

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