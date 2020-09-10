В Павловском парке на Олений мост вернулись скульптуры

Четыре бронзовых оленя снова украшают переправу в Павловске спустя долгие годы отсутствия.

Изначально был отремонтирован сам Олений мост. Из-за чего и возникла мысль о возможном восстановлении скульптур. Однако реализация идеи затягивалась из-за сомнений — уж слишком много имелось планов на реставрацию других объектов.

Четыре оленя, представляющие из себя две пары, смотрящие друг на друга с разных сторон переправы, украшали Павловский парк в XIX веке. Их приобрел князь Николай Константинович. В начале XX века скульптуры пропали. Не исключено, что их отправили на переплавку — в 20-е годы страна искала валюту.

Похожие олени были найдены в Узбекистане. Благодаря им и попытались воссоздать павловские скульптуры. В дар от страны музей-заповедник получил одну пару бронзовых животных. Вторую пару отлил уже петербургский скульптор. Об этом сообщают «Ведомости».

Теперь же скульптуры снова украшают Олений мост, а руководство Павловского парка и в дальнейшем планирует воссоздавать исторические объекты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туристы смогут отправиться в Пушкин и Павловск на поезде с помощью нового абонемента.