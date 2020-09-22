День осеннего равноденствия: народные приметы, традиции и советы

Gazeta.SPb.ru рассказывает, что такое равноденствие, в том числе осеннее, делится народными приметами и традициями, а также предупреждает о том, чего не надо в этот день делать.

Равноденствие — это астрономическое явление: центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. Равноденствие бывает весенним и осенним. Последнее приходится на 22 и 23 сентября. В это время Солнце переходит из северного полушария в южное. С этого момента в северном полушарии день становится короче ночи и наступает астрономическая осень.

Отметим, что современный григорианский календарь устроен таким образом, чтобы равноденствия в долгосрочной перспективе выпадали на одни и те же даты. Но небольшие колебания все же имеют место быть. Самые ранние равноденствия приходятся на високосные годы, самые поздние — на годы перед високосными. Так, рекордно ранее осеннее равноденствие — 22 сентября — случилось в 1696 году, а самое позднее — 24 сентября — пришлось на 1903 год.

Приметы

Когда-то наши предки верили, что погода осенью будет точно такой же, как в равноденствие. О будущей зиме судили по тому, в какую сторону летят птицы: если на юг — жди суровых морозов. Их кстати предвещал и цвет листвы: желтой — на березах, красной — на рябине. Если в день осеннего равноденствия много паутины — осень будет длинной, а зима наступит поздно. Если 22 сентября выпал снег, урожай в следующем году будет плохим.

Народные традиции

Поскольку равноденствие предполагает переход из одного состояния в другое, считалось, что нужно закончить все дела и раздать долги, а также провести генеральную уборку. Такое поверье существует и в настоящее время, особенно по отношению к Новому году — дело в том, что на Руси с XIV века до 1700 года в равноденствие отмечали именно его.

Так как на осеннее равноденствие приходилось окончание сбора урожая, то праздник не обходился без застолий. Самым популярным блюдом считались пирожки. При этом от начинки зависело будущее человека. Например, выпечка с брусникой сулила удачу в любви, а с мясом — в работе. Хорошей приметой считалось угощать друзей и знакомых яблоками.

Конечно, праздник не обходился без украшений. В дом приносили веточки рябины. Ее использовали как оберег и средство от бессонницы. Чаще всего рябину клали между оконными рамами.

Еще в этот день посещали могилы усопших и даже устраивали в их честь пиршества, выставляя на стол молоко, масло, творог, сыр, ягоды и, конечно, пироги. А после — шли в баню, где очищали не только тело, но и душу. К слову о гигиене. Считалось, что если в день осеннего равноденствия встать пораньше и умыться холодной водой, то можно надолго обеспечить себе здоровье и красоту. А еще можно пройтись по земле босиком — это даст заряд энергии на весь год.

Также праздник не обходился без гаданий. Молодые девушки, например, совершали обряды для привлечения суженого-ряженого. Считалось, что для того, чтобы обрести пару, нужно принести в дом еще одну подушку и полотенце (для своего избранника).

Чего точно не стоит делать в день осеннего равноденствия

В народе считается, что день осеннего равноденствия не подходит для заключения крупных сделок и начала нового бизнеса. Не стоит брать деньги в долг и, наоборот, одалживать. Не надо вступать в конфликты, ругаться и выяснять отношения, а также завидовать и осуждать. Нельзя придаваться грусти и меланхолии.