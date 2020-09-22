В России подтверждено 6 215 новых случаев Covid-19

В России подтверждено 6 215 новых случаев Covid-19
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay

За последние сутки на территории России вывили 6215 новых случаев инфицирования COVID-19 в 83 регионах.

Об этом стало известно сегодня, 22 сентября. Как сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,1% без клинических проявлений.

Лидером по приросту новых случаев COVID-19 оказалась Москва. В российской столице выявили 980 зараженных. Следом идет Петербург, там инфекция подтвердилась у 211 горожан. На третьем месте Ростовская область — 181 зараженный.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса умерли еще 25 человек.

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