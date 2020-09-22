Онколог перечислил симптомы, требующие немедленного обследования

Онколог перечислил симптомы, требующие немедленного обследования
О заболевании онкологией может говорить затяжной кашель. Фото: pixabay

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о симптомах, которые должны насторожить человека.

По его словам, на онкологическое заболевание могут указывать длительная слабость и похудение. Каприн посоветовал насторожиться при затяжном кашле и повышенной температуре, не связанной с простудой.

Специалист указал на своей страничке в Instagram, что кровотечение из носа, выделение крови при кашле, прослеживание ее в моче тоже должны насторожить человека.

Каприн также призвал следить за здоровьем близких и приводить их на обследование при любом из перечисленных признаков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какой цвет волос у женщин может спровоцировать онкологию. Ученые также установили, что использование перманентной краски обладательницами собственных темных волос может спровоцировать развитие лимфомы Ходжкина.

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