Ученые рассказали, какой цвет волос у женщин может спровоцировать онкологию

Ученые рассказали, какой цвет волос у женщин может спровоцировать онкологию
Фото: pixabay.com

Оказалось, что используемая многими женщинами краска для волос является безопасной в отношении возникновения онкологических заболеваний. Гораздо внимательнее стоит относиться к своему естественному цвету волос.

Специалисты из Бостона изучили сведения о 115 тысячах местных жительниц и пришли к выводу, что окрашивание волос никак не повышает риск развития рака мозга, легких, иммунной системы или груди. Есть лишь небольшой риск появления базальноклеточной онкологии на коже.

А вот женщины с естественным светлым цветом волосы должны быть осторожны: они в большей степени подвержены развитию трех видов рака груди. При этом ученые также установили, что использование перманентной краски обладательницами собственных темных волос может спровоцировать развитие лимфомы Ходжкина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, кто является главным разносчиком коронавирусной инфекции в школах.

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