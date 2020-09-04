Ученые рассказали, какой цвет волос у женщин может спровоцировать онкологию

Оказалось, что используемая многими женщинами краска для волос является безопасной в отношении возникновения онкологических заболеваний. Гораздо внимательнее стоит относиться к своему естественному цвету волос.

Специалисты из Бостона изучили сведения о 115 тысячах местных жительниц и пришли к выводу, что окрашивание волос никак не повышает риск развития рака мозга, легких, иммунной системы или груди. Есть лишь небольшой риск появления базальноклеточной онкологии на коже.

А вот женщины с естественным светлым цветом волосы должны быть осторожны: они в большей степени подвержены развитию трех видов рака груди. При этом ученые также установили, что использование перманентной краски обладательницами собственных темных волос может спровоцировать развитие лимфомы Ходжкина.

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