Ученые выяснили, кто главный переносчик коронавируса в школах

Ученые выяснили, кто главный переносчик коронавируса в школах
Школа в условиях пандемии. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Оказалось, что опасность представляют ученики средней и старшей школы.

Американские ученые провели исследование и выяснили, что в группе риска в первую очередь находятся пожилые люди и родственники старшеклассников. Именно открытие школ может стать причиной роста заболеваемости в разных странах. Эксперты советуют контролировать количество учеников в кабинетах – лучше бы их было не больше 10. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что примерно 40% преподавателей старше 60 лет рискуют заболеть, а вот учителя младшей школы вряд ли будут заражаться так часто.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали, сколько сохраняются антитела к коронавирусу. Отметим при этом, что в Исландии коронавирусная инфекция COVID-19 затронула лишь 1% населения, а эксперимент проводился исключительно среди жителей этой страны.

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