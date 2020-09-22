Петербургских учителей не будут заставлять следить за соцсетями школьников

Петербургских учителей не будут заставлять следить за соцсетями школьников
Петербургские школьники. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

Петербургский комитет по образованию прокомментировал информацию о том, что учителей обяжут следить за профилями учеников в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подобная информация о том, что педагоги должны искать на страницах детей проявления экстремизма и терроризма, а в случае выявления сообщать об этом в полицию, является ложной.

Городские учителя сделали подобные выводы после прочтения письма, направленного 22 сентября в образовательные учреждения Петербурга.

В комитете разъяснили, что сейчас учителя периодически контактируют со школьниками в соцсетях. Бить тревогу стоит лишь тогда, когда они заметят на странице ученика сомнительную или противозаконную информацию. При этом вовсе не нужно пытаться найти что-то специально.

Если такая информация все же была замечена, педагог должен попытаться поговорить с учеником и его родителями и провести профилактическую беседу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские родители проверили качество горячего питания для школьников.

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