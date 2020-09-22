Госстройнадзор разрешил сдать последний корпус проблемного ЖК «На Королева»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию последнего корпуса ЖК «На Королева».

Как сообщили в пресс-службе Госстройнадзора, этот жилой комплекс начал строить разорившийся застройщик «Су-155». Ранее он назывался ЖК «Новая Каменка». Новый жилой дом рассчитан на 486 квартир. Он находится на проспекте Королева, дом 63, строение 1. Жилая площадь составляет более 17,3 кв.м.

Строительство дома завершало акционерное общество Строительная корпорация «РосСтрой». Разрешение на ввод жилья было получено после окончания всех проверок.

В ходе итоговой проверки инспекторы учли пожелания собственников квартир и проработали вопросы благоустройства у дома и работе лифтов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ЖК «Чистое небо» открылась новая школа.