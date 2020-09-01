В ЖК «Чистое небо» открылась новая школа

В Петербурге в День знаний, 1 сентября, открылась новая школа №573, построенная Setl Group в Приморском районе. Она рассчитана на 1100 мест.

Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель совета директоров Setl Group Максим Шубарев.

Учебное заведение ввели в эксплуатацию на семь месяцев раньше запланированного срока.

В школе организовали уникальный высокотехнологичный класс – первый в городе класс виртуальной реальности, где будут проходить уроки ОБЖ. В таком классе каждый ученик получит VR-очки. С помощью специального программного обеспечения школьники будут погружаться в потенциально опасную ситуацию. Проходить занятия будут в формате квестов.

Для ребят организовали также учебные кабинеты, мастерские, два бассейна, два спортивных зала. При этом во дворе была создана большая зона для игр и спорта. Проводить время там смогут и малыши, и старшеклассники.

На территории школы также обустроили футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, шесть беговых дорожек и место для прыжков в длину.

Всего 1 сентября в Петербурге и Ленобласти открылись четыре социальных объекта в проектах Setl Group. Так, первых малышей принял детский сад на Петроградской стороне, а также два встроенных детских сада для воспитанников в ЖК «GreenЛандия» в Мурино.

Отметим, что эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».