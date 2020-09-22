В Петербурге гендиректор строительной компании стал фигурантом 24 уголовных дел

Сумма долга не уточняется, однако можно предположить, что речь идет о миллионах рублей. Фото: pixabay.com

Сумма долга не уточняется, однако можно предположить, что речь идет о миллионах рублей. Фото: pixabay.com

Судебные приставы Северной столицы были вынуждены пойти на крайние меры в ситуации с генеральным директором строительной компании «Рубеж», оказавшимся злостным должником.

Во вторник, 22 сентября, пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Петербурга уведомляет, что против руководителя строительной компании «Рубеж» заведено 24 уголовных дела. Мужчина, как выяснилось, обманул дольщиков и проигнорировал требование выплатить неустойки.

Будучи достоверно осведомленным о последствиях неисполнения судебного постановления, — то есть, уголовной ответственности, — нарушитель не потрудился исполнять судебные акты. Обоснованность и законность возбуждения уголовных дел подтвердила прокуратура Московского района Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец-должник по алиментам выплатил средства дочери, испугавшись приставов.