Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума

Золото традиционно считается надежным и защитным активом, и во время кризисов спрос и цены на него растут. Фото: pixabay.com

Золото традиционно считается надежным и защитным активом, и во время кризисов спрос и цены на него растут. Фото: pixabay.com

Отечественные банки стали активно вкладываться в золото и другие драгоценные металлы. В конце августа на балансе кредитно-финансовых организаций находилась 121 тонна золота, что является историческим максимумом.

Об этом во вторник, 22 сентября, уведомляет Центральный банк России. Объемы банковских инвестиций в золото и другие драгметаллы к 1 сентября составили 567,8 миллиардов рублей, то на 10,9% больше предыдущего максимального значения, достигнутого в октябре 2019 года.

Таким образом, за август запасы драгметаллов у российских банков увеличились на 23,3 тонны. Активное наращивание позиций обусловлено подорожанием золота: на конец июля котировки превысили девятилетний максимум и не остановились на этом, поднявшись до $2000 за тройскую унцию (31,1 грамм). Спустя месяц цена снизилась незначительно, до $1913,1.

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