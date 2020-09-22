Корпорация «Яндекс» планирует купить банк «Тинькофф» за 5,5 млрд долларов

На 1 августа текущего года "Тинькофф банк" занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в размере 767,4 миллиарда рублей. Фото: Wikipedia / Tinkoff Bank

На 1 августа текущего года "Тинькофф банк" занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в размере 767,4 миллиарда рублей. Фото: Wikipedia / Tinkoff Bank

«Яндекс» приобретет 100% акций TCS Group Holding PLC (TCS LI), чьим основным активом является «Тинькофф банк», за 5,48 миллиардов долларов.

Таким образом, компания заплатит за каждую акцию «Тинькофф» 27,64 доллара. Об этом во вторник, 22 сентября, информирует пресс-служба TCS. Сделка будет оплачена как финансовыми средствами, так и акциями. В пресс-релизе подчеркивается, что, хотя стороны пришли к официальному соглашения, окончательные условия приобретения банка еще не установлены, их определят после завершения проверки TCS.

Кроме того, сделку должны одобрить и акционеры «Яндекса». Напомним, что предложение о слиянии бизнеса Олег Тиньков озвучил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу еще в прошлом году, на Петербургском международном экономическом форуме.

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