Трамп призвал ООН наказать Китай за пандемию коронавируса

Во время своего выступления на 75-сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций (ООН) президент США Дональд Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса и призвал страну ответить за это.

Американский лидер уверен, что Поднебесная несет ответственность за пандемию коронавирусной инфекции. Трамп привел в качестве аргумента тот факт, что в еще момент зарождения эпидемии китайские власти не ограничили зарубежное авиасообщение, тем самым выпустив «эту чуму» за пределы государства. Напротив, Китай прекратил междугороднее сообщение, никак не отрегулировав полеты за границу.

«ООН должна привлечь Китай к ответственности за его действия», — заключил свою речь Трамп. Напомним, что 75-я сессия Генассамблеи ООН стартовала во вторник, 22 сентября, и продлится до 29 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп пошутил, будто может запретить Байдену занять президентское кресло США.