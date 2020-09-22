В администрации Выборгского района Ленобласти продолжаются увольнения после махинаций на 700 млн рублей

Кадровые изменения еще не завершены, служебная проверка продолжается. Фото: pixabay.com

Кадровые изменения еще не завершены, служебная проверка продолжается. Фото: pixabay.com

В комитете финансов Выборгского района Ленинградской области проводят масштабные кадровые изменения: покинули ведомство еще пятеро сотрудников.

Все уволенные подтвердили свою причастность к преступным махинациям экс-председателя комитета Александра Болучевского, который умудрился получить из государственного бюджета 700 миллионов рублей. Помимо работников административного подразделения ведомства, свою должность по той же причине недавно оставил исполняющий обязанности директора Выборгского районного центра центр финансово-бухгалтерского обслуживания

Проверка сотрудников администрации на причастность к масштабному мошенничеству продолжается. Степень вовлеченности в преступную деятельность подозреваемых будут оценивать следователи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что получить гигантскую сумму экс-руководителю комитета финансов МО «Выборгский район» удалось, благодаря фальшивой информации о проведенных работах по ремонту зданий в Выборге.