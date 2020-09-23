В Петербурге COVID-19 подтвержден еще у 208 горожан

В Петербурге число заболевших коронавирусом превышает 40 тысяч человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге число заболевших коронавирусом превышает 40 тысяч человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Специалисты продолжают подтверждать в Петербурге новые случаи коронавируса. Так, за последние сутки было выявлено еще 208 заболевших.

Об этом утром в среду, 23 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Уточняется, что число выявленных заболевших с начала пандемии составляет 41359 человек.

Отметим, что в России этот показатель превышает 1,1 млн. Выздоровели уже более 900 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге президент США Дональд Трамп во время своего выступления на 75-сессии Генеральной ассамблеи ООН обвинил Китай в распространении коронавируса. Он также заявил, что страна должна нести ответственность за это. По словам Трампа, до начала эпидемии власти Китая е ограничили зарубежное авиасообщение.