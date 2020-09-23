Петербург опустился на третье место по числу новых заболевших COVID-19 в стране

В Петербурге коронавирусом заболели более 41 тыс. человек. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге коронавирусом заболели более 41 тыс. человек. Фото: комитет по здравоохранению

Санкт-Петербург пока не упускает лидерские позиции в рейтинге российских городов по числу новых заболевших коронавирусом. Показатели в Северной столице по-прежнему выше, чем в большинстве других регионов.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, опубликованным в среду, 23 сентября, суточный прирос заразившихся за сутки в Петербурге составил 208 человек.

Таким образом, Петербург опустился на третье месте по этому показателю. Второе место город уступил Московской области, где выявили 215 заболевших.

Отметим, что общее число заболевших в России превышает 1,1 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что из-за коронавируса церемония вручения Нобелевских премий была отменена. Она должна была состояться 10 декабря.