Россиянам предлагают поддержать жертв домашнего насилия

Россиянам предлагают поддержать жертв домашнего насилия
Гражданам предлагают совместить приятное с полезным. Фото: pixabay.com

Покупая виртуальные подарки, можно сделать доброе дело.

В России запустили благотворительную акцию «Нежное сердце», в рамках которой можно помочь жертвам домашнего насилия. Эксперты отмечают, что эта проблема станет особенно актуальной, если наступит вторая волна коронавируса, ведь гражданам придется много времени проводить дома.

Чтобы внести свой вклад, достаточно купить виртуальные подарки на площадке Mamba. Вырученные средства направят на регулярную помощь пострадавшим и на освещение проблемы в российском медиа-пространстве, пишут «Аргументы и Факты Санкт-Петербург».

Организатором акции стал проект «Насилию.нет», которые помогает не только жертвам насилия, но и агрессорам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге предъявили обвинение грабителю и насильнику, нападавшему на школьниц.

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благотворительная акция домашнее насилие


 

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