В Петербурге предъявили обвинение грабителю и насильнику, нападавшему на школьниц

Следственный отдел Петродворцового района расследует уголовное дело неоднократно судимого местного жителя 36 лет, которому предъявлены обвинения в разбое, покушении на изнасилование, а также насильственных действий сексуального характера в отношении школьниц.

Как сообщают в СК, 9 сентября 2020 года обвиняемый напал на 13-летнюю школьницу в Петродворцовом районе и, угрожая ножом, требовал отдать телефон. Девочка, к счастью, смогла вырваться. Второй жертве преступника повезло меньше: в тот же день преступник попытался ограбить 15-летнюю девочку, ему удалось отобрать у нее смартфон, стоимостью 25 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленник пытался изнасиловать школьницу и склонял её к развратным действиям.

Мужчину задержали на месте преступления сотрудники правоохранительных органов. Ему уже предъявили обвинения, преступника ждет суд по четырем статьям УК РФ. Сейчас грабитель находится под стражей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ярославской области задержан подозреваемый в жестоком убийстве и изнасиловании двух девочек.