Пограничное управление ФСБ задержало в Ленобласти рвавшегося в ЕС мигранта

Пограничное управление ФСБ задержало в Ленобласти рвавшегося в ЕС мигранта
МАПП "Торфяновка". Фото: Википедия

В Выборгском районе Ленобласти задержали иностранца, который пытался выехать в Шенгенскую зону. Оказалось, что за незаконное пересечение границы к уголовной ответственности он привлекался трижды.

Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Гражданин одной из стран СНГ задержали в Выборгском районе Ленобласти. Он ехал на автобусе в стороне Торфяновки. Никаких документов на право пересечения границы РФ со странами Шенгенской зоны у него не было.

Выяснилось, что мужчину уже трижды привлекали к уголовной ответственности – в 2005-м году в стране Восточной Европы и в 2009 и 2015-м гг – в России.

Сейчас правоохранители выясняют, насколько законно иностранец находился в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге мигранта чуть не отправили в колонию за побег от полицейских.

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