В Петербурге каждая вторая лодка нарушила безопасность судоходства

Каждое второе маломерное судно Петербурга нарушает безопасность судоходства. Об этом рассказал председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.
Рабочая группа Межведомственной транспортной комиссии города проводила проверку со 2 июня до 15 сентября. В результате визита специалистов было возбуждено 82 административных дела, вынесено 56 постановлений о назначении штрафов на общую сумму 215 тыс. рублей, а также 23 маломерных судна поместили на спецстоянку до устранения нарушений.
Как сообщили в Комитете по транспорту, были выявлены нарушения правил эксплуатации судов, управление судном без прав или без соответствующих документов.
Транспортная комиссия также проводит рейды на городских магистралях. Так, в течение 8 месяцев инспекторы арестовали 36 микроавтобусов, осуществлявших нелегальные маршрутные перевозки, изъято и помещено на спецстоянку более 600 такси-нелегалов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фрегат из Петербурга столкнулся с судном Ice Rose. Инцидент произошел в проливе между Данией и Швецией.