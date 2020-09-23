В Петербурге каждая вторая лодка нарушила безопасность судоходства

В Петербурге каждая вторая лодка нарушила безопасность судоходства
Нарушителей накажут - кто-то отделается штрафом, у кого-то отберут права. Фото: pixabay.com

Каждое второе маломерное судно Петербурга нарушает безопасность судоходства. Об этом рассказал председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Рабочая группа Межведомственной транспортной комиссии города проводила проверку со 2 июня до 15 сентября. В результате визита специалистов было возбуждено 82 административных дела, вынесено 56 постановлений о назначении штрафов на общую сумму 215 тыс. рублей, а также 23 маломерных судна поместили на спецстоянку до устранения нарушений.

Как сообщили в Комитете по транспорту, были выявлены нарушения правил эксплуатации судов, управление судном без прав или без соответствующих документов.

Транспортная комиссия также проводит рейды на городских магистралях. Так, в течение 8 месяцев инспекторы арестовали 36 микроавтобусов, осуществлявших нелегальные маршрутные перевозки, изъято и помещено на спецстоянку более 600 такси-нелегалов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фрегат из Петербурга столкнулся с судном Ice Rose. Инцидент произошел в проливе между Данией и Швецией.

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