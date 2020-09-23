Медики Ленобласти и Петербурга продолжают спасать жизни инфицированных Covid-19

Врачи Ленобласти и Петербурга продолжают спасать жизни новых пациентов, подхвативших коронавирус.

Весной врачи 20 горбольницы Петербурга за 3 дня из хирургов и гинекологов превратились в инфекционистов. С начала пандемии приняли почти 4,5 тыс. пациентов с коронавирусом и продолжают принимать до сих пор. Сейчас в больнице больше 500 ковид-инфицированных.

Как рассказала «ЛенТВ24«, главврач больницы №20 Петербурга Татьяна Суровцева, силы врачей истощаются. Она добавила, что многие из медиков первые три месяца ни разу не вышли из больницы, у них не было выходных, некоторые даже жили в стационаре.

На износ работают и в Кингисеппской межрайонной больнице региона. Летом врачи трудились неделю через неделю. Сотрудники отмечают, что в больнице принимают пациентов из других городов области: помимо Кингисеппа, это Ломоносов, Сланцы, Волосово, Тосно, Гатчина. Было и так, что реанимация заполнялась полностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав выдал разрешение на испытание еще одной вакцины против коронавируса.