Apple представит новый iPhone на презентации 13 октября

iPhone 12 выйдет в двух вариантах. Фото: pixabay.com

iPhone 12 выйдет в двух вариантах. Фото: pixabay.com

Презентация новой линейки iPhone состоится 13 октября. А сам выход нового смартфона намечен на 16 октября.

Как сообщает Appleinsider, ссылаясь на анонимный источник — сотрудника оператора связи из Нидерландов. Он заявил, что компания Apple поделилась с партнерами информацией о дате проведения презентации. Новый iPhone 12 должны анонсировать во вторник, 13 октября.

Журналисты отметили, что эта информация не проверена, однако IP-адрес отправителя сообщения контролируется нидерландским провайдером, с которым ассоциирует себя инсайдер. Также отмечается, что эту дату называют и другие СМИ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Apple презентовала новую «бюджетную» модель смарт-часов. В ходе онлайн-презентации корпорация представила две модели новых «умных» часов — Apple Watch 6 и Apple Watch SE.