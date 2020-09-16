Apple презентовала новую «бюджетную» модель смарт-часов

Американская корпорация Apple провела онлайн-презентацию, в ходе которой представила две модели новых «умных» часов Apple Watch 6 и Apple Watch SE.

Apple Watch 6 обладает процессором S6, экран работает может работать в режиме Always-On, что улучшает видимость циферблата при солнечной погоде.

В часах устроен датчик, позволяющий измерить уровень кислорода в крови. Это делает специальный сенсор, оценивая цвет крови. Для этого он просвечивает сосуды и на основе полученной информации выдает результаты. Функция может работать даже во время сна в фоновом режиме. Также с помощью часов пользователь сможет измерить высоту чего-либо в реальном времени.

Корпус часов доступен в трех новых цветах — голубой, обновленный золотой и красный. Новый ремешок для часов плотно прилегает к руке, а также может растягиваться. При этом можно выбрать либо плетеный браслет, либо силиконовый.

Кроме того, компания представила новую модель «бюджетных» часов Apple Watch SE. Устройство работает на S5, поддерживая сотовую связь без смартфона. Его цена составит 279$ (21 тыс. руб), в то время как Apple Watch Series 6 стоит $399 (30 тыс. рублей).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Apple намерена выпустить 75 млн iPhone 12 до конца года.