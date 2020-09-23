Эдриан Броуди испробовал российскую вакцину от COVID-19

Американский актер Эдриан Броуди рассказал в соцсетях, что стал добровольцем в испытаниях российской вакцины от коронавируса, после чего рассмешил поклонников из России странными фразами на кириллице.

Артист рассказал в своем инстаграме, что сделал прививку от коронавируса в районе острова Лонг-Айленда в США. Он сообщил, что привился вакциной российского производства накануне. Также Броуди поспешил всех заверить, что это абсолютно безопасно.

Затем актер отметил, что ощутил на себе ряд побочных эффектов, а дальше написал неразборчивую фразу из русских слов и букв кириллического алфавита.

«With иo side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши», — написал Броуди, добавив хэштеги #дешевка и #vaccine.

Это сильно позабавило российских пользователей. Они смогли расшифровать эту шутку: актер мог иметь ввиду, что вакцина из России заставляет человека говорить по-русски.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что добровольцы жалуются на самочувствие после вакцины от коронавируса.