В Англии нашли способ предотвращения тяжелых форм COVID-19

В Англии нашли способ предотвращения тяжелых форм COVID-19
Коронавирус. Фото: unsplash.com

Международная группа ученых в Бристольском университете выяснила, как можно предотвратить развитие тяжелой формы коронавируса. Оказалось, что в этом деле может помочь изменение структуры в коронавирусном S-белке.

Как сообщает Science, с помощью криоэлектронной микроскопии исследователи изучили S-белок, который также называют белок-«шип», на атомном уровне.

Это соединение находится на поверхности вируса и связано со здоровыми рецепторами организма, что приводит к повреждению тканей в результате заражения.

Белок помогает жить так называемому «карману», в котором расположена молекула линолевой кислоты. Она принимает участие в образовании воспалительной реакции.

Исследование ученых положит начало поиску новых элементов, которые будут блокировать зараженную частицу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американский профессор заявил, что противостоять коронавирусу могут антитела к лихорадке денге.

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COVID-19 исследование ученые


 

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