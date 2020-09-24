Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 в мире приближается к 31,8 млн человек

Помимо США и России, странами с наиболее широким распространением COVID-19 являются Бразилия, Индия, Мексика, Британия, Италия, Перу, Франция, Испания, Иран и Колумбия. Фото: pixabay.com

Помимо США и России, странами с наиболее широким распространением COVID-19 являются Бразилия, Индия, Мексика, Британия, Италия, Перу, Франция, Испания, Иран и Колумбия. Фото: pixabay.com

Утром 24 сентября американский университет Хопкинса, как обычно, поделился актуальными данными о распространении нового коронавируса по планете.

Так, по последней информации, количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось до 31 млн 779 тысяч пациентов во всем мире. При этом скончались от новой и неизученной болезни немногим меньше миллиона, 975 100 человек.

Лидирует по числу заражений и летальных исходов по-прежнему США, где 6 млн 933 тысячи пациентов с COVID-19 и 201 880 смертей. Россия занимает 12-е место в этом рейтинге, в стране 1 млн 117 тысяч случаев коронавируса и 19 720 погибших.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус нового типа может оказывать крайне негативное влияние на мозг. Заболевание проникает в ткани мозга и впоследствии может спровоцировать развитие болезни Паркинсона.