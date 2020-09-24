В Петербурге на коронавирус за сутки проверили 25,7 тысяч горожан

Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

Тесты помогают выявить зараженных и вовремя пресечь распространение инфекции.

За последние сутки в Санкт-Петербурге было сделано 25701 тестов на коронавирус. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает оперативный штаб.

Под наблюдением врачей остаются 492 человека. Из них большая часть вынуждена соблюдать меры предосторожности из-за контакта с заразившимися. Еще 4 человека остаются в обсерваторе.

Региональная единая информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, успела обработать 177 вызовов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 в мире приближается к 31,8 млн человек. Лидирует по числу заражений и летальных исходов по-прежнему США, где 6 млн 933 тысячи пациентов с COVID-19 и 201 880 смертей.