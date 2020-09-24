В Петербурге до конца года подготовят поэтапный план перехода на газомоторное топливо

В Петербурге до конца года подготовят поэтапный план перехода на газомоторное топливо
Перемены уже коснулись общественного транспорта. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин заявил, что до конца года будет разработан план поэтапного перехода на газомоторное топливо транспорта в Петербурге.

В первую очередь, это направлено на улучшение экологической обстановки в городе: переход на метан в качестве топлива снизит количество вредных выбросов в атмосферу, значительную часть которых производят автомобили. Для переоборудования транспорта будут выделяться субсидии.

Рассчитывать на финансовую помощь в переводе своего транспортного средства на газомоторное топливо смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Кроме того, в ближайшие три года число газовых заправок «Газпром» в городе не Неве планируют увеличить с 8 до 25.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 3,5 тысяч литров дезинфекционного средства тратят ежемесячно на обработку общественного транспорта в Петербурге в период пандемии COVID-19.

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