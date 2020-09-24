Завод Hyundai создаст в Петербурге более 500 новых рабочих мест

Завод Hyundai создаст в Петербурге более 500 новых рабочих мест
Город, в свою очередь, окажет организационную поддержку участию специалистов из Кореи в пуско-наладочных работах на новом заводе компании Hyundai. Фото: pixabay.com

Во второй половине 2021 года в Северной столице заработает новое предприятие Hyundai. Завод предоставит городу свыше пятисот рабочих мест.

Об этом в среду, 23 сентября, информируют в пресс-службе петербургской администрации. Известно, что сегодня на месте будущего завода ведутся активные строительные работы. Предполагается, что с конвейеров предприятия будут сходить автомобильные двигатели — около 300 тысяч ежегодно. В начале 2021 года состоится пробный запуск производства, а в октябре приступят к массовому изготовлению запчастей.

Завод будет выпускать двигатели Gamma I объёмом 1,6 литра, в соответствии с самими высокими экологическими стандартами. Инвестиции в предприятие составляет 13,1 млрд рублей. Власти Петербурга, при этом, обязуются компенсировать часть затрат на подключение завода к инфраструктуре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что действующий завод Hyndai в Северной столице сокращает объем производства на 15% в связи с коронавирусным кризисом.

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