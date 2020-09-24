Более 80 тысяч туристов слетали в Турцию через Пулково

Многие из них выбрали для отдыха Анталью.

В Пулково за август 2020 года обслужили 83 тысячи россиян, отправившихся в путешествие в различные регионы Турции. Об этом сообщили в петербургском аэропорту.

Многие граждане выбирали для отдыха Анталью, некоторые отправлялись в Стамбул, намного реже выбирают Бодрум и Даламан. Жителям ближайших городов приходится приезжать в Санкт-Петербург, чтобы затем улететь на отдых. Стоит отметить, что в сентябре ежедневно в Турцию вылетает более 10 рейсов. Такое расписание будет актуально до конца октября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Турции гостиничный микроавтобус насмерть сбил российскую туристку. Трагедия случилась в Кемере. 65-летняя гражданка РФ попала под колеса служебного микроавтобуса, когда вышла из отеля. Водитель транспорта задавил женщину, сдавая назад.