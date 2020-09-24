Россиянину помогли взыскать 1,1 млн рублей с петербургского завода за бракованный автомобиль

Завод выплатил все деньги за бракованный автомобиль. Фото: pixabay.com

Завод выплатил все деньги за бракованный автомобиль. Фото: pixabay.com

Мужчина заказал дорогой автомобиль, который пришел с браком.

Судебные приставы помогли жителю Уфы вернуть деньги за бракованный автомобиль. Мужчина приобрел машину у петербургского завода за 1,1 миллион рублей. У нее обнаружили заводской брак, но попытки вернуть средства не увенчались успехом, пока не вмешались сотрудники правоохранительных органов.

ООО «Хенде Мотор Мануфактуринг Рус» уведомили о возбуждении исполнительного производства, после чего предприятие согласилось добровольно перевести все средства взыскателю.

«Петербургский автомобильный завод исполнил требования исполнительного документа в установленный срок», — говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что работник автомастерской в Петербурге ответит перед судом за подмену денег на «фальшивки».