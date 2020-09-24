Почти половина кредитов в России являются просроченными

Почти половина кредитов в России являются просроченными
Показатель резво вырос из-за пандемии. Фото: https://pixabay.com/

Объем просроченным кредитов вырос до исторического максимума и составил более 61 миллиона рублей.

В России в августе около 40% кредитов являлись просроченными, о чем сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс». До начала пандемии коронавируса показатель равнялся 30%. Эксперты заявляют, что августовские результаты достигли исторического максимума.

Объем просроченных займов составил более 61 миллиона рублей и большая часть из них – это кредиты в микрофинансовых организациях. Аналитики не считают, что пора бить тревогу, но если ситуация не изменится к лучшему до конца 2020 года, то доля просрочки может вырасти в несколько раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году.

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